Эксперт рассказала о влиянии изучения иностранных языков на характер человека

Изучение иностранного языка благоприятно влияет на мозг, обеспечивает стабильную когнитивную нагрузку. А что происходит с характером и поведением человека? Правда ли, что может меняться темперамент под воздействием иностранных языков? Об этой связи 6 марта «Известиям» рассказала руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова.

Взаимосвязь особенностей языка и культурных аспектов людей, которые на этом языке говорят, изучает специальный раздел языкознания — лингвокультура. Основная идея в том, что на структуру и состав «ежедневного» языка будет сильно влиять общий культурный код, отметила специалист.

«Например, в каждой стране и каждой культуре свои нормы вежливости. Если для нас, чтобы что-то попросить, нормально начинать предложение со слов «я хочу то и это», то в англоговорящие люди будут старательно избегать «я» в таком предложении, заменяя его на конструкцию «не могли бы вы принести...». Поэтому, чтобы звучать максимально натурально, мало просто выучить алгоритм составления предложения и необходимые слова. Нужно перестроить не только мышление, но и поведение, знание о нормах этикета и культурных особенностях того народа, на языке которого в данном случае нужно говорить. В таком случае может показаться, что человек, переходя с родного на иностранный язык, может стать более эмоциональным, говорить мягче или, наоборот, жестче», — сказала она.

Такая разница в поведении особенно заметна у полиглотов и билингв, потому что они владеют вторым языком, как родным. Уровень знания настолько высок, что человек не просто выполняет функцию донесения информации или выполнения какого-то действия на другом языке, а говорит, как носитель культурного кода, указала Евстратова.

«Иными словами, изучение иностранного языка не сможет изменить темперамент человека, взаимосвязь как раз обратная. Психологические характеристики будут влиять на то, насколько быстро ученик прогрессирует, насколько он готов изучать, анализировать и воспроизводить культурный код в своей речи и насколько быстро он вообще будет учить язык», — сказала эксперт.

Если рассуждать о том, у кого лучше получается учить язык, то здесь, по словам Евстратовой, можно отметить людей с творческим и гибким аналитическим мышлением. Важно, чтобы человек был открыт чему-то новому, хотел погружаться в социальные структуры и особенности социальных взаимоотношений, менталитета. Иначе прогресса не будет. Например, если не знать о влиянии культурных особенностей на строение языка, можно пытаться использовать прямой перевод слов каких-то конструкций, но он не будет работать.

«Существует предубеждение о возрасте изучающего иностранный язык. Например, многие думают, что дети учат его проще, чем взрослые. Это не так. Возраст начинает влиять на скорость обучения только тогда, когда человек достигает возраста около 38 лет», — отметила собеседница издания.

Эксперт добавила, что дети действительно могут более эффективно изучать иностранный язык, только если еще не владеют своим родным языком. Когда ребенок изучает второй родной язык одновременно с первым, он опирается только на реакции, эмоции, жесты или какие-то другие только визуальные подкрепления смыслов в ответ на то, что он пытается сказать. Такой ребенок вырастет билингвой, однако заговорит он позже, так как изучение одновременно двух родных языков оказывает достаточно сильную когнитивную нагрузку.

«Если ребенок уже говорит, предположим, на русском и начинает учить английский в первом классе, шансы на его успехи по большому счету ничем не будут отличаться от шансов студента-первокурсника, который начинает изучать язык только в вузе. Его успех будет зависеть только от волевых особенностей, усилий учителя и привлекательности программы для студента, но никак не биологического возраста», — заключила эксперт.

2 марта методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Кудрявцев рассказал «Известиям», как привить ребенку любовь к математике. По словам специалиста, зажечь искру интереса в детях поможет решение повседневных задач с использованием математики. Например, можно подсчитать свои доходы и понять, сколько рулонов обоев купить: со многими из этих задач сталкиваются взрослые, а дети с удовольствием и пониманием целесообразности ищут решения для них.