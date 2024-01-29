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Житель Сыктывкара ожидает суда за гибель подростка в ДТП

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В Корткеросском районе Коми завершено расследование уголовного дела о гибели 16-летнего водителя мопеда в ДТП. Фигурантом по делу проходит 51-летний автомобилист из города Сыктывкара, сообщает республиканское СУ СК России.

Авария произошла 9 сентября 2023 года на 123-м км трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск. По данным следствия, 51-летний водитель Volkswagen Tiguan при обгоне на нерегулируемом перекрестке выехал на встречку и врезался в мопед, которым управлял 16-летний мальчик.

В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы. Он скончался на следующий день в больнице, не приходя в сознание, пишет ИА «Комиинформ».

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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