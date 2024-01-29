Режим ЧС сняли в Сахалинской области после затяжной метели

На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС. После сильнейших снегопадов открылись все автодороги, сообщает телеканал «Известия». Улицы Южно-Сахалинска и других населенных пунктов продолжают чистить от снега. Однако синоптики предупредили жителей Холмского, Невельского, Смирныховского районов о лавинной опасности. Сход снежных масс прогнозируется 30–31 января.

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