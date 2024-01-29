Стало известно о задержании владельца бренда «Олейна» Ванецяна в Москве

Полиция Москвы по запросу Армении задержала владельца бренда «Олейна» и хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал «112».

Ванецян был вычислен при участии группы видеомониторинга столичного ГУ МВД, после чего помещен под арест. При этом правоохранителям он заявил, что является безработным и проживает в Липецкой области.

В Армении Ванецян объявлен в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. По данным армянской стороны, он незаконно получил имущество на сумму 14,5 млрд драмов (3,5 млрд рублей).

В ноябре Sputnik Армения сообщило о возбуждении прокуратурой Армении уголовного дела в отношении Ванецяна. По данным следствия, в июле 2018 года он приобрел через зарегистрированную на Кипре компанию 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината у зятя экс-президента страны Микаэла Минасяна. Как уточнялось, Минасян достиг с Ванецяном договоренности о передаче акций на выгодных условиях, продав ему долю за $15,5 млн вместо реальной стоимости в $35 млн.

При этом, как уточнили в СМИ, бизнесмен является двоюродным братом Артура Ванецяна, бывшего главы службы нацбезопасности Армении и председателя партии «Отечество».

В сентябре полицейские задержали в Москве гражданина Великобритании Дина Джона, которого Интерпол по запросу Мальты объявил в розыск за тяжкое преступление.