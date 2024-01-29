Водитель в Ижевске заблокировал проезд ехавшей к ребенку скорой помощи

В Ижевске водитель иномарки, чтобы выйти в магазин за хлебом, перекрыл проезд скорой помощи, которая ехала к годовалому ребенку. В отношении мужчины был составлен административный материал, сообщила 29 января пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга средств массовой информации в социальных сетях было выявлено видео, на котором водитель автомобиля Toyota во время движения по дворовой территории на одной из улиц города Ижевска не предоставил право проезда автомобилю скорой помощи, движущемуся с включенными световыми сигналами».

Отмечается, что врачи скорой помощи были вынуждены идти к месту вызова пешком. Педиатрам удалось оказать помощь маленькому пациенту без помощи оборудования, которое находилось в реанимобиле.

Нарушителем оказался 53-летний местный житель. Сам мужчина заявил, что он вышел из автомобиля, чтобы купить хлеб.

«Я поставил машину на аварийку и пошел за хлебом. Я ему сказал: хлеб куплю и назад подам», — сказал водитель иномарки.

В сентябре прошлого года в Хабаровске водитель легкового автомобиля Toyota не пропустил пожарную машину, которая двигалась на вызов с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение двух автомобилей, пострадали шесть человек.