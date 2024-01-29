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План организации пропуска паводка утвердили в Ижевске

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Подготовка к прохождению весеннего паводка стартовала в Ижевске. При администрации создали противопаводковую комиссию.

Власти уже утвердили план мероприятий на период таяния снега и повышения уровня воды в водоемах. До 15 марта необходимо заключить договоры с подрядчиками и обследовать плотину и другие защитные сооружения. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

До 1 апреля следует вывезти снег с территорий, где могут наблюдаться подтопления. К ним относятся улицы Степная, Московская, Промышленная, Гагарина, участок в границах улиц Карла Маркса, Парниковой, Календарной. Кроме того, план предусматривает откачку скопившихся талых вод.

Ранее власти определили подрядчика, который займется предупреждением негативного воздействия талых вод во время паводка на участке нижней части Ижевского водохранилища. В частности, компания должна обеспечить безаварийный пропуск половодья и следить за состоянием ограждающей дамбы на реке Иж.

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