Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги года работы кластера «Ломоносов»

В конце января столичный инновационный кластер «Ломоносов» отмечают первую годовщину. За время работы его резидентами стали порядка 60 компаний, работающих в сферах робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«Кластер объединил больше 1,6 тыс. ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступна комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов. У большинства из них уже еще есть собственные запатентованные разработки», — отметила вице-мэр.



Так, на базе «Ломоносова» создаются системы очистки и обеззараживания воздуха для химических и биолабораторий, объектов социальной инфраструктуры, офисов и промышленных помещений. Кроме того, в кластере реализуются импортозамещающие проекты. Например, одна из компаний работает над созданием российских электродвигателей и систем управления, другая — выпускает малогабаритных городских роботов-помощников. Также среди резидентов — столичная IT-компания, которая разработала первую в России систему видеоаналитики для предрейсового осмотра водителей.



В «Ломоносове» размещена и биоинформатическая лаборатория медицинской компании, основанной выпускниками МГУ. Ее специалисты создали линейку ДНК-тестов, помогающих узнать, например, о предрасположенности к каким-либо заболеваниям.



В рамках соглашения с Московским инновационным кластером РЖД открыли здесь лабораторию квантовых коммуникаций, где занимаются разработкой оборудования для сверхбыстрой и безопасной передачи данных.



Кластер работает с января прошлого года. Он является флагманом строящегося научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Сегодня «Ломоносов» — это площадка, где ученые и предприниматели при поддержке города могут создавать инновационные проекты, проводить испытания своих разработок, находить партнеров и инвесторов. Площадь кластера — 65 тыс. кв. м, здесь расположились конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы.