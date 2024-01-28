СК поставил на личный контроль дело Графчиковой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на журналиста «Известий» Наталию Графчикову. Напомним, корреспондент подверглась нападению в Химках во время съемки спецрепортажа о российской блогосфере, сообщает телеканал «Известия». На съемочную группу напали во время семинара, который организовала блогер Инна Тлиашинова. Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

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