Комплектация станции «Восток» полностью обеспечена поставщиками из РФ

Зимовочная станция «Восток» полностью обеспечена отечественными комплектующими. Как сообщил глава компании «Новатэк», которая является главным инвестором проекта, модули российского комплекса в Антарктиде изготовлены на заводе в Гатчине. Монтаж станции продолжался с 2022 по 2024 год, она заменила устаревший комплекс зданий. Новая станция «Восток» состоит из пяти модулей общей площадью 3 тыс. кв. м. Комплекс установлен на 36 опорах, позволяющих поднимать станцию для компенсации снежных заносов, передает телеканал «Известия». На станции «Восток» могут в комфорте зимовать 15 человек, а летом комплекс способен принять до 35 полярников. «Восток» — единственная в мире антарктическая станция, расположенная на полюсе холода Земли.

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