Самый большой в мире круизный лайнер отправился в свой первый рейс

Самый большой круизный лайнер в мире вышел из порта Майами. В первый рейс корабль отправлялся под залпы салюта. Впереди у пассажиров лайнера семидневный круиз по Карибам, передает телеканал «Известия». Длина Royal Caribbean’s Icon of the Seas — 365 м. На лайнере 20 палуб, он вмещает около 10 тыс. человек. На борту находится более 40 ресторанов и баров. Корабль зарегистрирован на Багамах и построен на верфи в Финляндии. На строительство лайнера потратили $2 млрд. Создание лайнера сразу раскритиковали экологи. Судно работает на СПГ, который дает большие выбросы метана в атмосферу.

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