Экстремал прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе
Мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки в городском округе Балашиха. Об этом 28 января сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своем Telegram-канале. Также в соцсетях распространилось видео прыжка, снятое очевидцами.
Сообщение об инциденте от местной жительницы поступило в правоохранительные органы накануне в 22:20 мск. По словам женщины, экстремал прыгнул из многоэтажки на улице Дмитриева.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.
Личность совершившего прыжок мужчины устанавливается, его действиям будет дана правовая оценка.
Ранее, 23 августа 2023 года, в социальных сетях распространилось видео, на котором экстремалы спрыгнули на параплане с балкона жилого комплекса «Сколковский» в подмосковном Одинцово.