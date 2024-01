Подивись улыбкою: сюрпризы The Smile и камбэк Тимберлейка

Джастин Тимберлейк отвлекает внимание от мемуаров Бритни Спирс, Нейромонах Феофан притаптывает поле на Марсе, а Алена Свиридова иронизирует над штампами поп-музыки . На этой неделе есть чем поживиться любителям самых разных стилей. Есть где погрустить и есть где улыбнуться. «Известия» собрали самые интересные релизы за последние дни .

The Smile — Wall Of Eyes

Главный альбом недели — без всяких сомнений, вторая пластинка The Smile . Коллектив, созданный три года назад ключевыми фигурами Radiohead Томом Йорком и Джонни Гринвудом, не стал долго почивать на лаврах, празднуя успех дебютной работы A Light for Attracting Attention (2022), и без промедления принялся за создание следующего диска. Само по себе это уже примечательный факт, поскольку нередко бывает, что сайд-проекты умирают после первого же релиза. Здесь же нам четко дали понять, что The Smile — это всерьез и надолго, а вот будущее Radiohead как раз туманно . Но, по большому счету, даже если «Радиоголова» прикажет долго жить, уступив место «Улыбке», расстраиваться не стоит: The Smile попросту продолжает делать то, чем занималась Radiohead в последние лет 10–15. Только разве что еще более свободно, экспериментально и парадоксально .

В случае с Wall Of Eyes парадокс в том, что вроде бы мы слышим привычное меланхоличное звучание в духе A Moon Shaped Pool, последней на данный момент пластинки Radiohead, и в этом плане свежая работа получилась монолитнее и будто бы предсказуемее, чем A Light for Attracting Attention . Но в каждой песне нас поджидают какие-то сюрпризы. Психоделичное сочетание расплывающихся струнных на фоне и гипнотической ритм-секции в I Quit, долгое (почти на минуту) волшебное гитарное вступление в Bending Hectic, потерявшие равновесие Read The Room и Under Our Pillows, во время которых слушатель никак не может поймать сильную долю .

В общем, это работа больших музыкантов, которым давно уже не хочется подстраиваться ни под чьи ожидания — даже, наверное, под свои собственные. А хочется просто творить.

Justin Timberlake — Selfish

Джастин Тимберлейк выбрал неоднозначный момент для того, чтобы вернуться в музыкальную индустрию . Совсем недавно весь мир обсуждал мемуары Бритни Спирс, в которых та рассказала об отношениях с артистом, в частности о том, как Джастин заставил ее сделать аборт. Тимберлейк даже подал в суд на бывшую возлюбленную. Но, видимо, вовремя понял, что вне зависимости от исхода дела надо любыми способами (а лучше — позитивными) отвлечь внимание от шумихи вокруг его личной жизни. Громкий камбэк — оптимальное решение.

Напомним, прошлый лонгплей певца вышел аж в 2018 году, и с тех пор Джастин радовал поклонников в основном фитами с другими звездами да киноролями . И вот наконец пластинка анонсирована (она выйдет 15 марта под названием Everything I Thought It Was), а первый сингл Selfish уже доступен для прослушивания.

Что ж, песня получилась симпатичной, это среднетемповый поп с легкой примесью r’n’b . В принципе так Тимберлейк звучал и раньше, поэтому если кто-то ждал от него стилевого поворота, новой главы в творчестве, будет разочарован. Но, с другой стороны, Джастин сделал ставку на то, в чем действительно органичен, и фэнов, которые любят его за хиты времен ‘N SYNC, это должно порадовать . Ну а клип, где певец уходит со съемочной площадки и оказывается в миниатюрном коридоре, как Алиса, выпившая из пузырька и ставшая огромной, заставляет задуматься о скрытом смысле композиции. Уж не намекает ли Тимберлейк, что перерос привычное амплуа и хочет отказаться от кинокарьеры?

Philip Glass — Solo

Живой классик Филип Гласс, известный широкой публике в первую очередь как кинокомпозитор (его мелодии вы могли слышать в оскароносных «Часах» Стивена Долдри, «Кундуне» Мартина Скорсезе и даже комиксовых «Хранителях» Зака Снайдера), на самом деле вот уже более полувека имеет непререкаемый авторитет в сфере академической музыки. Гласса, правда, упрекают в однообразии и самокопировании, но в контексте его эстетики это вовсе не минус . Один из родоначальников стиля, получившего название «минимализм», Гласс строит свои произведения на многократном, почти медитативном повторении довольно простых гармонических формул и мотивов . Возможно, поэтому его искусство так полюбилось режиссерам: оно не навязывает своей воли кадру, напротив, пластично следует за повествованием, тонко воздействуя на эмоции зрителя .

Тем не менее видеоряд для музыки Гласса вовсе не обязателен. Убедиться в этом можно, послушав множество его «некиношных» записей. Гласса обожают крупнейшие коллективы и исполнители, а новые релизы с его сочинениями появляются с завидной регулярностью . Но особое место этом ряду занимает свежая пластинка, на которой композитор сам музицирует на фортепиано (запись была сделана у него дома во время ковидного локдауна) . Причем некоторое техническое несовершенство, очевидное даже в первом номере Opening, вовсе не портит впечатление . Есть пианисты, которые играют бесконечные глассовские фигурации точнее и ритмичнее, чем он. Но — не более мудро и тонко.

Алена Свиридова — «Розы-морозы»

Звезда 1990-х Алена Свиридова не выпускала новых песен с 2021 года. Правда, это не значит, что она ушла в тень. Певица регулярно выступает со старым репертуаром, экспериментирует со звучанием, с готовностью участвует в дуэтах с новыми звездами (назовем хотя бы версии «Розового фламинго» с Тосей Чайкиной и CREAM SODA) и, похоже, отнюдь не чувствует себя ретроартистом.

Впрочем, ее совершенно не смущает, что в сознании публики она навсегда останется исполнительницей «Бедной овечки» и того же «Розового фламинго». Как и не беспокоит восприятие своего творчества в контексте российской попсы — даром что на концертах она смело заходит на территорию джаза, кантри, рока, и оказывается, что вся это простота на самом деле мнимая.

Вот и свежий сингл — на первый взгляд вроде бы откровенно непритязательный — при ближайшем рассмотрении кажется скорее игрой в банальность, чем банальностью как таковой . И, естественно, рифмуя в тексте и в самом его названии «розы» и «морозы», певица понимает, что делает.

Сюда же можно отнести простенькое полуакустическое сопровождение на основе гитарного бренчания, но главное — припев, первая строфа которого построена в буквальном смысле на одном звуке . Парадокс же в том, что после прослушивания композиции, несмотря на все «розы-морозы», остается совсем не попсовое послевкусие.

«СЛОТ», Нейромонах Феофан — «Марсово поле»

Ну и напоследок еще один образец постиронии от отечественных исполнителей . И, пожалуй, самая неожиданная коллаборация недели. Что общего между рок-альтернативщиками «СЛОТ» и родоначальником русского народного drum’n’base Нейромонахом Феофаном? Да ничего! Только открытость к экспериментам, результатом которой и стал этот диковатый мэшап . Впервые его презентовали еще летом — вживую, в концертной программе «СЛОТ» «Мэшап шоу». Теперь на стримингах появился и студийный релиз.

«Мы решили, что такому добру надо жить в ваших ушках и сердечках, и стартуем с «Марсова поля». Слушаем, притаптываем, испытываем радость », — обратились музыканты обоих коллективов к поклонникам.

Когда ню-металлисты используют слово «сердечко», в этом уже чувствуется подвох . И с первых же звуков песни мы убеждаемся, что подозрения были справедливы. Нервный голос Дарии Ставрович выводит «Не найти ответа…» из песни «На Марс!», но не под электронику, а под балалайку. И примерно через полторы минуты после призыва в трансгалактический полет Нейромонах Феофан выдает фирменное «Надо поле притоптать» из своего главного хита, и начинается настоящий отрыв . Поле, получается, притаптывать собрались на Марсе. Как тебе такое, Илон Маск?

Плейлист «Известий»

Наш плейлист опять получился меланхоличным и медитативным. Начнем мы его с Алены Свиридовой, продолжим эмбиентом Notan Nigres и электроникой ask eternity с парадоксальными вкраплениями хип-хоп-речевок, а завершим парящим голосом Тома Йорка (The Smile) и умиротворяющим виолончельным соло Айлбе Макдонах, исполняющей сиюты Баха на своем новом альбоме.