Российские бойцы сбили из стрелкового оружия украинский дрон «Баба Яга»
Бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ удалось сбить из стрелкового оружия украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Баба Яга». Кадры со сбитым дроном появились в распоряжении «Известий» 27 января.
Как уточняется, с помощью этого БПЛА солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбрасывали боеприпасы на позиции российских войск.
Ранее, 7 января, бойцы ВС РФ протаранили «Бабу Ягу» с помощью БПЛА на купянском направлении. В результате дрон ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево.
27 декабря подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников в небе у Артемовска (украинское название — Бахмут) сбили ударный квадрокоптер типа «Баба Яга». После сбития его нашла эвакуационная группа российских десантников, которая оперативно доставила квадрокоптер в расположение наших подразделений.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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