Съезд немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» начался с благодарности Красной армии. С этими словами в начале собрания выступила новый член политического объединения писательница и журналистка Даниэла Дан. Она поблагодарила военных Советского Союза за освобождение концентрационных лагерей, передает телеканал «Известия». Также Дан напомнила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концентрационный лагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий.

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