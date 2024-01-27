В 2023 году «Роснефть» выплатила 4 трлн рублей налогов

По итогам 2023 года «Роснефть» выплатила 4 трлн рублей налогов. За последние пять лет этот показатель превысил 18 трлн рублей, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский, выступая на пленарном заседании «ТЭК России: новые возможности для развития».

По словам Менжинского, «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны и вносит существенный вклад в экономику. «Масштабные операционные и инвестиционные программы компании оказывают положительный мультипликативный эффект на бюджет РФ за счет предприятий партнеров», — отметил он.

В субботу, 27 января, в рамках Дня энергетики на Международной выставке-форуме «Россия» «Роснефть» представила инновационные технологии и разработки. Например, был представлен проект «Цифровое месторождение», внедрение которого позволяет удаленно в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, контролировать передвижение техники и персонала по территории производственных комплексов.

На экспозиции также представлены робототехнические комплексы, которые созданы для исследования труднодоступных участков оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Первый вице-президент «Роснефти» рассказал, что совокупный экономический эффект для компании от внедрения новых технологий оценивается более чем в 150 млрд рублей. «В условиях ухода западных компаний с российского рынка для отечественной промышленности открылись новые возможности. Продукцию, которую ранее мы приобретали за рубежом, сегодня уже производят российские предприятия», — подчеркнул он.