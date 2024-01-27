Умерла актриса Вера Молчанова

На 82-м году жизни умерла советская и российская актриса театра, кино и сериалов Вера Молчанова. Об этом стало известно в субботу, 27 января.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили в Театре на Покровке, в котором актриса служила с 1991 года. В сообщении отмечается, что она была «одной из самых верных и преданных» Покровке актрис.

О дате и месте прощания пока не сообщается. Причина смерти актрисы также не уточняется.

Вера Молчанова родилась 25 января 1943 года в Тульской области. Она известна по ролям в таких сериалах, как «След», «Закрытая школа», «Карпов» и пр.