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Число камер видеонаблюдения увеличилось в Орле за год

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В Орле количество камер видеонаблюдения в 2023 году достигло 183. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на начальника городского управления МВД Алексея Архипова.

Камеры были установлены на шести мостах. В Детском парке появилась 31 камера. Появление новой техники позволяет обеспечивать постоянное наблюдение за обстановкой на территориях объектов.

Благодаря АПК «Безопасный город» удалось раскрыть десять преступлений. Кроме того, пресечено больше 200 административных правонарушений.

Годом ранее в Орле работали 102 камеры видеонаблюдения.

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