Открытие мемориала «Мирным гражданам Советского Союза» в Ленобласти. Трансляция
В субботу, 27 января, проходит торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в Ленинградской области. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.
В церемонии открытия участвуют президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Комплекс расположен южнее деревни Дони в Гатчинском районе. Его открытие приурочено к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Как отмечал ранее в январе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, мастера проявили трудовой героизм и качественно выполнили работы по возведению объекта, несмотря на мороз и непогоду.
Над созданием мемориала работали Российское военно-историческое общество, Военно-строительный комплекс Минобороны и правительство Ленинградской области. Авторы проекта — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
В центре композиции находится стела высотой 47 м, на вершине — фигура женщины с детьми. У подножия мемориала зажжен Вечный огонь, а вокруг него на разных языках высечены названия концлагерей.