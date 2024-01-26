В Татарстане выявили 76 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

На территории Республики Татарстан в 2023 году выявили 76 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. Об этом руководитель регионального управления Россельхознадзора Ильнур Галеев рассказал на совместном заседании коллегии с ГУ ветеринарии кабмина республики.

«Проведена большая работа по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель — профилактические мероприятия, административные меры в отношении правообладателей участков. Свой вклад внес муниципальный земельный контроль», — цитирует Галеева ИА «Татар-информ».

Из 76 тыс. га неиспользуемых сельхозземель 15 тыс. га приходится на муниципальные земли. В целом в прошлом году обратно в оборот вовлечено 22 тыс. га.

Также Россельхознадзор направил в минземимущество материалы для обращения в суд с требованием изъять у собственников шесть земельных участков общей площадью более 700 га. Причиной стало неиспользование данных земель в течение трех лет.

Кроме того, в 2023 году выявлено шесть незаконных разработок на землях сельхозназначения. Ущерб превысил 60 млн рублей, разработчикам направлены претензии о возмещении.