Эксперты спрогнозировали рекордный товарооборот России и Африки

Торговый оборот между Россией и Африкой может составить рекордные $22 млрд по итогам 2023 года, прогнозирует «Финион». Как рассказали «Известиям» в компании 26 января, в 2022-м этот показатель был $18 млрд, в 2021-м — $17,7 млрд, в 2020-м — $14,4 млрд.

«В настоящее время основную долю товарооборота между Россией и Африкой дают компании крупного бизнеса. Около 25% российских поставок на африканский рынок пришлось на пшеницу и меслин, еще порядка 22% — на нефть и нефтепродукты», — отметил директор «Финион» Вячеслав Картамышев.

Больше всего возможностями бизнеса в Африке интересуются предприятия в сфере сельского хозяйства (43%), образования (21%), медицинских услуг (14%) и других отраслей.

«Из Африки наши предприниматели могут расширить экспорт фруктов, овощей, какао, вина и некоторой другой алкогольной продукции. Российский алкоголь и его поставки также занимают предпринимателей, поскольку во множестве густонаселенных стран Африки нет религиозных ограничений на его продажу и распитие, зато широко распространены суррогаты, на фоне которых российский алкоголь несопоставимо выигрывает в качестве, при этом сохраняя невысокую стоимость», — добавил Картамышев.

В компании обратили внимание на то, что много запросов поступает от бизнеса по возможностям добычи полезных ископаемых и золота намывным способом, по налаживанию структуры сбыта добываемых ресурсов и продажи, приобретения или производства оборудования.

Ранее, 24 августа прошлого года, исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка Джордж Эломби заявил, что договоренности, достигнутые на июльском саммите Россия — Африка, позволят увеличить товарооборот между странами континента и РФ в два раза, до $40 млрд уже к концу 2026 года.

До этого, 27 июля, врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов рассказал, что доля африканских стран во внешнеторговом обороте России выросла с 2,3% в 2022-м до 3,7% в 2023 году.