Альянс по защите детей в цифровой среде представил свои проекты на выставке «Россия»

26 января 2024 года на выставке-форуме «Россия» в павильоне «E» «Мир цифры» состоялась презентация флагманских проектов Альянса по защите детей в цифровой среде — новый портал «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний», премия «За безопасное цифровое детство», образовательные марафоны «Безопасная цифра», иммерсивный спектакль о взаимодействии человека и интернета, хартия «Цифровая этика детства», исследование «Цифровой импакт» и проект «База хэшей».

«По результатам исследования, которое в 2023 году провел Альянс по защите детей в цифровой среде совместно с компаниями «Ростелеком» и Mindsmith, 96% подростков сталкиваются с какими-либо видами цифровых вызовов. Среди самых распространенных угроз — фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость и кибербуллинг. В этом году мы планируем реализовать ряд образовательных инициатив и организовать десятки просветительских мероприятий по всей России, направленных на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Вместе с компаниями-основателями и членами консультативной группы мы нацелены на создание новых сервисов и полезного контента, которые позволят преодолеть цифровой разрыв между детьми и взрослыми», — прокомментировала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение проектов членов консультативной группы альянса, в которую входят представители органов власти, образовательных организаций, НКО и бизнеса: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Институт развития интернета (ИРИ), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), АНО «Диалог Регионы», Центр междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации», АНО «ЦИСМ», АНО «Цифровая экономика», благотворительная организация «Журавлик», Российская государственная детская библиотека, Институт молодежного цифрового омбудсмена, движение молодежных и школьных СМИ «Пилот медиа», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и другие.

В рамках мероприятия участники совершили экскурсию по стенду «Яндекса» в павильоне «Мир цифры», обсудили совместные планы и договорились о сотрудничестве по ряду проектов, связанных с детской цифровой безопасностью.

«РАЭК совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде запланировала реализацию нескольких инициатив в 2024 году. Одними из них станут подготовка тестовых заданий и проведение специальных мероприятий для детей в рамках Всероссийской акции РАЭК «Цифровой диктант», которая по праву является самой масштабной проверкой знаний в области интернет-технологий. Убежден, при активной поддержке альянса акция пройдет еще более масштабно, а вопросы для детей получат дополнительную экспертную оценку. Также мы приняли решение о том, что альянс выступит партнером номинации «Детский Рунет» в рамках Премии Рунета – 2024. Совместными усилиями мы будем и дальше способствовать повышению цифровой грамотности и приумножению знаний в области цифровых сервисов», — прокомментировал Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Особое внимание было уделено флагманскому проекту альянса — новому образовательному порталу по цифровой безопасности «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний» https://cifrateka.ru/. На платформе в открытом доступе размещены информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Первые темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов о цифровой безопасности в поиске «Яндекса». Так, самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг (33%), зависимость от интернета (25%), игровую зависимость (21%) и мошенничество в Сети (11%). Новый ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей.

В рамках презентации на ВДНХ было объявлено о том, что с 1 февраля начнется прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство», организатором которой выступает Альянс по защите детей в цифровой среде. Премия нацелена на поддержку проектов по развитию безопасной цифровой среды по всей России. Подать заявку на участие в конкурсе смогут не только взрослые, но и дети в возрасте от 14 лет. Премия пройдет в трех основных номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в интернете» для родителей и «Лучший юношеский проект» для детей.

В планы альянса на 2024 год входят организация показов нового иммерсивного спектакля о взаимодействии человека и технологий и проведение серии образовательных марафонов «Безопасная цифра» в регионах России, среди которых Пермь, Калининград и Пятигорск.

Компании-основатели альянса также проведут ежегодное исследование «Цифровой импакт» и продолжат развивать проект «База хэшей», который позволяет технологическим компаниям передавать информацию о противозаконном контенте в виде цифровых отпечатков и ссылок, маркировать спорный контент и удалять его со своих площадок.