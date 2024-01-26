Какая осада

Ровно 80 лет назад — 27 января 1944 года — была снята блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. Накануне этого праздника хочется понять, как удалось выстоять жителям города, почему он окруженный фашистским кольцом, превратился в неприступную крепость. Ведь для немецкого командования Ленинград был важным стратегическим объектом: падет он — падет и Москва. Кроме того, оккупация города открыла бы Германии выход к Балтийскому заливу, что улучшило бы снабжение немецких войск оружием и провизией.

Ленинград крайне важен и стратегически, и экономически для СССР и Красной Армии. Балтийский залив, где стоял наш флот, сдавать было нельзя. А Кировский машиностроительный завод производил танки модели «КВ» (знаменитый «Климент Ворошилов»), сыгравшие не последнюю роль в обороне города.

Для того, чтобы защитить Северную столицу, командование Красной армии приказало развернуть строительство укрепленных районов в местах, куда немецкие войска могли нанести удар. И в первые недели войны атаки фашистских формирований буквально захлебывались на рубежах советских оборонительных редутов.

К концу лета-началу осени 1941 года после перегруппировки немецкие войска смогли прорвать укрепрайоны Красной армии и захватить Великий Новгород, Шимск, Чудово и продолжали продвигаться вглубь Ленинградской области. Немецкое кольцо стало сжиматься вокруг города.

Но планы о захвате Ленинграда резко поменялись — 30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Немецкое командование приняло решение перевести часть войск с ленинградского направления на московское. Уменьшение количества личного состава фашистских формирований повлияло на характер боев под Ленинградом: гитлеровцы в первую очередь стали уничтожать гражданскую и промышленную инфраструктуры с помощью артиллерии. Вместо захвата Ленинграда, немецкое руководство приказало отрезать его от остальной страны, считая, что оголодавшие люди сами сдадут город.

Почти два года сообщение Ленинграда с внешним миром было почти полностью заблокировано. Да, открывшаяся 12 сентября 1941 года «Дорога жизни», проходившая через замерзшее Ладожское озеро, позволяла снабжать город продовольствием, но его было очень мало. В день жителям выдавали от 120 до 500 г хлеба в зависимости от профессии и возраста. И Ленинград продолжал сопротивляться.

Жители города сдавали кровь для красноармейцев. Они вступали в отряды разведчиков и диверсантов, находили немецкие дальнобойные орудия, сообщали о них красноармейцам, помогая в контрабатарейной борьбе.

Ленинградцы пытались всеми силами поддерживать казалось бы обычную жизнь города: работали школы, детские сады, больницы. Предприятия блокадного города не останавливались: они выпускали пулеметы, боеприпасы, вакцины, медицинские инструменты. А жители сдавали деньги в Фонд обороны страны.

И конечно, важной составляющей этой ожесточенной и изматывавшей борьбы был именно моральный дух ленинградцев и солдат Красной Армии. И в начале 1943 года он получил колоссальную подпитку — сначала была прорвана блокада, а затем немцам было нанесено сокрушительное поражение под Сталинградом.

Эти две чрезвычайно важные победы в разных частях страны вдохновили советский народ на дальнейшую борьбу и сопротивление, дали сил держаться дальше, хотя до полного снятия блокады оставался еще целый год. И жители города продолжали ходить на работу, поддерживать друг друга, помогали Красной Армии всем, чем могли, даже такой необходимой им самим едой, отдавая часть своего пайка. Кроме того, люди не забывали и про досуг — в блокадном городе продолжали работу театры и туда ходили люди — вопреки всему, назло врагу, как и знаменитый футбольный матч 31 мая 1942 года.

27 января 1944 года в городе прозвучало долгожданное сообщение — немецкие войска отступают. До блокады в Ленинграде было около 2,5 млн человек. От холода, голода и обстрелов погибло от 600 тыс. до 1 млн граждан. За два года фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов. Страшные картины времен блокады города на Неве, останутся с нами как напоминание о том, какой ценой была заслужена победа. Город-герой Ленинград стал символом нерушимой воли и бесконечной веры в свою Родину.

Вопреки всем сложностям, надежды немецкого командования на сдачу города рухнули, столкнувшись с железной волей ленинградцев. Умирая от голода, замерзая от холода, люди продолжали ежедневно бороться за свою жизнь и жизни других горожан, не задумываясь о сдаче города врагу.

И нельзя не отметить решения руководства СССР. Еще до начала блокады вокруг и в самом Ленинграде была выстроена серьезная оборона виде укрепрайнов, ДЗОТов и ДОТов. Особое внимание было уделено работе средств противовоздушной обороны — некоторые районы города были защищены ПВО лучше, чем многие города Европы.

Беспрекословная вера людей в победу и грамотные решения военного руководства страны превратили Ленинград в неприступную крепость для немецкой армии.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук

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