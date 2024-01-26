Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Приморья

В Приморском крае в эти выходные проведут рейды «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут массово проверять автомобилистов.

Мероприятия пройдет с 26 по 28 ноября. На дороги выйдет максимальное число нарядов дорожно патрульной службы, пишет ИА UssurMedia. Инспекторы намерены предупреждать грубые нарушения правил дорожного движения.

С начала 2024 года в Приморском крае произошло больше 1 тыс. ДТП. Погибли 20 человек, 177 человек получили различные травмы. Наиболее тяжелые последствия отмечаются у аварий с участием нетрезвых водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.