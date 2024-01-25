«Роснефть» инвестировала 6 млрд рублей в образовательные проекты

За последние пять лет «Роснефть» инвестировала в образовательные проекты около 6 млрд рублей. Об этом рассказала директор департамента кадров компании Наталия Минчева.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями, среди которых 73 вуза и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие».

«Отвечая запросам бизнеса, система изменяется, совершенствуется, приобретает новые направления развития. Инвестиции компании в работу с молодежью и развитие образовательных организаций-партнеров ежегодно составляют более 1 млрд рублей», — рассказала Минчева. По ее словам, эти средства компания направляет на оснащение школ, колледжей и вузов, на поддержку талантливых студентов, молодых преподавателей и ученых. Кроме того, в регионах присутствия «Роснефть» реализует крупные инфраструктурные проекты в сфере образования.

Среди вузов-партнеров компании — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Сотрудничество включает подготовку совместных проектов, направленных, например, на повышение квалификации кадров, развитие образовательной инфраструктуры вуза, научно-исследовательскую деятельность.

В 2007 году в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО открылась базовая кафедра «Роснефти», где готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». За время работы базовой кафедры более 150 студентов-магистрантов этой программы прошли долгосрочную стажировку в компании. Кроме того, на базе МИЭП МГИМО реализуется корпоративная программа Мастер делового администрирования (МВА) «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» в настоящее проходят Дни студенчества. В рамках программы 25 января на этой площадке прошел День открытых дверей МГИМО. 26 января запланировано аналогичное мероприятие с участием представителей МГУ.