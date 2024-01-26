Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 января начинает изучение апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о своем отстранении. 12 октября прошлого года это решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). В этом процессе странно всё — и то, что судьи решили собраться в конце недели, и заявленный повод для конфликта, и то, что истцы открыто говорят: они не ждут от суда справедливого вердикта. Тяжба стала продолжением фундаментальных разногласий между Россией и главной спортивной организацией мира и в какой-то степени фиксирует критическую точку, в которой находятся наши отношения с руководителем МОК Томасом Бахом и его соратниками.

Формальным поводом для того, чтобы исполком МОК лишил своих российских коллег признания, стали события сентября 2023 года. Тогда в состав ОКР были включены олимпийские советы новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина немедленно подала жалобу, и буквально за две недели она легла в основу дисквалификации россиян. Любопытно, что в 2016 году после принятия в ОКР организаций Крыма и Севастополя Томас Бах и Ко никаких претензий к нашей стране не высказывали. Однако на сей раз всё произошло на совершенно ином геополитическом фоне.

МОК на протяжении почти двух лет поддерживает западную кампанию по «отмене России» в гуманитарной сфере. Более года российские спортсмены сталкивались с незаконным отстранением от международных соревнований, а потом начали выступать с огромными ограничениями и далеко не во всех видах спорта. В нашей стране реакция на санкции крайне негативная — Владимир Путин обвинил МОК в продажности и политизации олимпийского движения. При этом на Западе, наоборот, считают, что Бах симпатизирует России и чуть ли не находится у нее на содержании. Оказавшись меж двух огней, Международный олимпийский комитет никак не мог решить вопрос о допуске российских атлетов на Игры-2024, и ситуация с новыми регионами во многом помогла чиновникам выбраться из этого тупика.

Формально вмешательство спортивной организации в территориальный спор не предусмотрено никакими документами. И в другой ситуации ОКР легко бы выиграл суд. Но сейчас арбитры CAS находятся под огромным политическим давлением. «Спортивный арбитражный суд перестал быть объективным инструментом правосудия (быстрого и доступного) и превратился в орудие международной спортивной бюрократии, — сказала «Спорт-Экспрессу» бывший член CAS Александра Бриллиантова. — Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов и организаций».

В скептических ожиданиях признался и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он предположил, что решение будет вынесено быстро и это говорит об ангажированности. «В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», — подчеркнул руководитель ОКР.

Таким образом, очевидно, что нынешняя апелляция российской организации во многом носит формальный характер. Это своеобразный жест отчаяния после того, как все иски российских спортивных федераций на санкции были отозваны из-за бессмысленности их рассмотрения. Смиренно смотреть на нарушение своих прав ОКР не хочет, но и в адекватность судей не верит.

По большому счету даже удовлетворение апелляции России сейчас ничего не изменит. Да, это может стать щелчком по носу чиновникам МОК, которые постоянно перекраивают и трактуют Олимпийскую хартию в выгодном для себя ключе. Но по большому счету восстановление ОКР — это бюрократический вопрос. К допуску россиян на Игры в Париже под собственным флагом и без ограничений это не приведет. Ведь вопрос о нейтральном статусе и прочих олимпийских фильтрах решен окончательно. Кроме того, квалификация в большинстве видов спорта уже прошла или вот-вот завершится. И наши спортсмены не успели на нее в любом случае.

Самое удивительное — это начало сложнейшего процесса в пятницу, накануне выходных. То ли арбитры уверены, что долгих обсуждений не будет и России можно отказать в экспресс-режиме. То ли, наоборот, намерены отложить дело на более поздний срок ввиду его сложности. Хотя куда откладывать — непонятно, ведь разбирательство косвенно связано с Олимпиадой, а до нее осталось всего полгода. В любом случае 26 января никаких решений мы не получим. Арбитры обычно формулируют свои вердикты как минимум несколько недель. А в случае с россиянами порой затягивают вопросы на годы.

В этом случае важен даже не вердикт, а сам факт суда. С одной стороны, это демонстрирует, что Россия, несмотря на проявленную в отношении нашего спорта огромную несправедливость и на критику политики МОК, остается в мировой спортивной системе и не собирается рвать с ней окончательно. С другой стороны, подковерная дипломатия, которая была очень распространена в мировом спорте в прежние годы, исчерпала себя окончательно. Наша страна больше не боится испортить отношения в МОК, подавая на эту организацию в суд. Собственно, этих отношений практически нет и они точно не наладятся в обозримом будущем. Тем не менее точка зрения CAS по острой проблеме всё равно очень интересна. Правда, увы, чисто теоретически.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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