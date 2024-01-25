Картофельный бунт: как проходят протесты фермеров во Франции

Французские фермеры устроили массовые демонстрации, они недовольны растущими налогами и новыми требованиями «зеленого» законодательства. Протестам предшествовали переговоры с правительством, которые, по словам представителей сельскохозяйственной отрасли, зашли в тупик. Что сейчас происходит в регионах Франции — в галерее «Известий»