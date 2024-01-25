Картофельный бунт: как проходят протесты фермеров во Франции

Французские фермеры устроили массовые демонстрации, они недовольны растущими налогами и новыми требованиями «зеленого» законодательства. Протестам предшествовали переговоры с правительством, которые, по словам представителей сельскохозяйственной отрасли, зашли в тупик. Что сейчас происходит в регионах Франции — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Пожарный тушит баррикаду из сена и покрышек у здания местной администрации в городе Ажен на юге страны
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Бретани протестующих фермеров также поддержали рыбаки
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
По всей стране протестующие блокируют административные здания, используя подручные средства — например, картофель
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Колонна тракторов, которые вывели на улицы протестующие в Ренне, Бретань
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Демонстрации продлятся как минимум до пятницы, они должны охватить 85 департаментов страны
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Основная цель, по словам протестующих, — добиться от правительства конкретных действий, которые снизили бы экономическое давление на сельское хозяйство
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Пока акции протеста не затронули Париж, однако уже приближаются к столице Франции
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Во Франции протесты проходят одновременно с выступлениями и в других странах Европы
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Протестующие блокируют не только административные здания, но и супермаркеты
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
В окрестностях города Ажен протестующие заблокировали скоростную трассу A62, правительство заявило, что не будет препятствовать блокировкам, пока они проводятся в рамках закона
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