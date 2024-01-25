Военно-патриотический парк «Дорога памяти» могут создать в Калужской области

Концепцию развития территории Ивановского луга разработали в Малоярославце (Калужская область). В регионе может появиться военно-патриотический парк «Дорога памяти».

В 2023 году Ивановский луг впервые стал площадкой для проведения фестиваля «Дорога памяти», который посвящен подвигу подольских курсантов при обороне Москвы. Кроме того, на территории постоянно проводят реконструкцию Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года. Об этом пишет газета «Весть».

Инициаторами проекта стали межрегиональная военно-историческая общественная организация «Дорога памяти» и архитектурно-ландшафтное бюро «Садорье». Предполагается, что парк природного типа будет круглогодично проводить мероприятия для военно-патриотического воспитания молодежи. Территорию разделят на несколько зон, в их числе партизанская деревня, палаточный лагерь и зона реконструкций. Также может появиться выставочная площадка с техникой.

По словам главы администрации Малоярославца Михаила Крылова, создание парка поможет развивать туризм в городе. Инициативу поддержали предприниматели и депутаты.