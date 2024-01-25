Гости в будущее: студенты и преподаватели назвали тренды развития страны

Главными трендами будущего студенты и преподаватели российских вузов считают развитие искусственного интеллекта (ИИ), борьбу с загрязнением Мирового океана и повышением его температуры. Об этом говорят результаты исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Эти данные позволят расставить приоритеты при разработке сценариев развития России по различным направлениям и отраслям, уверена гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Молодежь традиционно обращает внимание на наиболее громко звучащие в медиапространстве тренды, полагают эксперты, но Чупшева признает, что сферы использования ИИ в ближайшее время будут стремительно расширяться.

От потепления до ИИ

Студенты и преподаватели российских вузов считают главными трендами будущего развитие искусственного интеллекта (ИИ), борьбу с загрязнением Мирового океана и повышением его температуры. Это следует из результатов исследования «Образ будущего по мнению студентов России», которое провел Центр исследований и методологии Агентства стратегических инициатив (АСИ). С документом ознакомились «Известия».

Участниками исследования стали около 20 тыс. учащихся и преподавателей вузов из 65 регионов. Им предложили выделить главные тренды на ближайшие годы по восьми направлениям: демография, климат и экология, технологии, продовольствие, здоровье и пандемии, космос, энергетика и социокультура. Большинство опрошенных (87%) — студенты первого–третьего курсов. Наиболее активно участвовали в исследовании представители Центрального и Приволжского федеральных округов.

Большая часть респондентов — 84% педагогов и 81% учащихся — указали на важность развития искусственного интеллекта и прорывов в производительности труда. Кроме того, в сфере социокультуры почти половина опрошенных выделили влияние ИИ на рынок труда.

По мнению 75% студентов и 70% преподавателей, наиболее важными климатическими трендами будущего можно считать проблему загрязнения Мирового океана и повышение его температуры. Также порядка 50% участников опроса обратили внимание на необходимость развития электротранспорта и транспорта на альтернативных видах топлива.

Рост неравенства в мире и формирование миграционных трендов отметили 59% преподавателей и 52% студентов. Вместе с тем 51% учащихся и 43% педагогов обеспокоены ростом числа болезней. Почти половина из них считают особенно важным обратить внимание на онкологические, сердечно-сосудистые и редкие заболевания.

Около 60% преподавателей и 57% студентов указали на важность развития космических технологий, а также выработку новых подходов к их производству. Еще 58% учащихся и 50% педагогов выделили в качестве тренда будущего рост спроса на еду за счет роста населения и процессов урбанизации.

Наиболее заметная разница в оценках студентов и преподавателей обнаружилась в отношении к некоторым трендам в энергетике, климате и экологии. Например, обеспокоены глобальным потеплением 63% учащихся и только 49% педагогов. На развитие систем накопления энергии сетевой инфраструктуры обратили внимание 42% студентов и 31% педагогов.

Трендами-аутсайдерами по итогам опроса стало развитие возобновляемых источников энергии и создание цифровых двойников для мониторинга здоровья граждан. Также среди наименее важных трендов участники исследования указали радикальное снижение стоимости доставки грузов на орбиту.

Итоги опроса позволят расставить приоритеты при разработке сценариев развития России по различным направлениям и отраслям, уверена гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

— У молодежи всегда особенный взгляд, поэтому нам было важно узнать мнение студентов об основных тенденциях в мире и в нашей стране, о том, что для них по-настоящему важно, в решении каких проблем они готовы участвовать, — сказала она «Известиям». — Уверена, что они смогут подготовить прорывные, инновационные решения по сохранению морского биоразнообразия и снижению температуры воды в океане.

Она обратила внимание, что респонденты также уделяют большое внимание созданию новых, безвредных видов транспорта, которые позволят сохранить экологию планеты.

Молодежь в повестке

Темы, связанные с развитием искусственного интеллекта и глобальным потеплением Мирового океана, сейчас наиболее заметны в медиасфере, обратил внимание заместитель начальника Управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский.

— Активно поучаствовавшие в исследовании ЦФО и ПФО — одни из самых урбанизированных в России. А урбанизированной молодежи важно ощущение погружения в медиаповестку, — отметил он.

Популярности у студенческого сообщества темы загрязнения Мирового океана и климатических изменений можно только порадоваться, полагает ведущий эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект» на базе МФТИ Александр Родин.

— Нужно помнить, что Россия — единственная в мире страна, создавшая современную цивилизацию на просторах Арктики, это наша историческая ответственность на века вперед, — подчеркнул эксперт.

В экологии, по его словам, уже сейчас существует множество примеров использования искусственного интеллекта. Например, для обобщения данных спутников и других летательных аппаратов и получения детальной информации об экологической обстановке.

Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах, обратили внимание эксперты. Так, он прочно вошел в сферу образования, напомнил руководитель отдела анализа, аудита и систематизации данных Дирекции сервисов на основе данных Университета 2035 Ярослав Селиверстов.

— Он используется, например, для быстрого получения текста по актуальности проблемы, для создания структуры диссертации, курсовой или, например, для написания введения в аналитические отчеты. Студент может сформулировать запрос: насколько актуальна та или иная тема, а ИИ предложит ему шаблоны, которые он может поправить, не задумываясь над первичными формулировками. Также у студентов ИИ широко используется в переводе статей или в программировании примитивного кода, — рассказал он.

В некоторых случаях ИИ сейчас даже способен заменить преподавателя при написании студентом курсовой работы, указал эксперт.

Исключительная важность внедрения технологий ИИ для экономики страны признана сегодня на высочайшем уровне, о чем говорит недавний перечень поручений президента, напомнил декан факультета цифровых трансформаций ИТМО Семен Краев.

— В них, среди прочего, говорится о необходимости расширения госзаказа на подготовку в сфере ИИ высококвалифицированных специалистов и ученых-разработчиков мирового уровня. Студенты начинают «прокачивать скиллы» по технологиям машинного обучения еще в школе и, например, на Всероссийскую олимпиаду по ИИ приходят уже с базовым багажом знаний, — заверил эксперт.

Тренды в сфере технологий ИИ меняются стремительно, подчеркнул Семен Краев. В числе наиболее громко звучащих сейчас в этой сфере он назвал технологии обработки естественного языка и технологии генеративного ИИ.

Некоторые другие исследования трендов говорят, что основными тенденциями на ближайшие десятилетия станут также миграционные процессы, нестабильность устоявшихся политических систем, перемещение технологических центров в сторону азиатских держав, проблемы роста цен на продукты питания и проблемы распределения продуктов, резюмировал Павел Терелянский.