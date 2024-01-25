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Змея заползла в квартиру жительницы Липецка

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Жительница Липецка нашла змею в своей квартире. Она позвонила в службу спасения по номеру 112 и попросила поймать непрошеного гостя. Операцией занимались специалисты управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов.

Как уточняет Lipetskmedia, на месте стало понятно, что в квартиру заполз уж, не представляющий опасности для человека. Однако откуда он взялся, по-прежнему непонятно.

Специалистам предстоит выяснить, была ли это домашняя змея, приползшая от соседей, либо уж зимовал в подвале жилого дома, очнулся от спячки и заполз в квартиру.

Змею уже выпустили в естественную среду обитания, но куда именно — GOROD48 не уточняет.

Гадюки и ужи при наступлении устойчивой морозной погоды засыпают до весны, укрываясь на зиму в убежищах из веток, под листвой или корягами. Их спячка может продлиться до восьми месяцев в зависимости от погоды.

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