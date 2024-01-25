Водолазы ведут поиски пропавшей в псковской деревне девочки

В акватории реки Полонка ведутся поиски 11-летней девочки, которая пропала в деревне Полоное Порховского района Псковской области. в операции принимают участие специалисты из Петербурга.

Начальник УМВД по региону Алексей Овсянников сообщил, что поисковые мероприятия продлятся до конца недели. Не исключено, что девочка утонула.

По словам Овсянникова, которые приводит Псковская лента новостей, если девочку до конца недели не найдут, водолазы будут работать на всей протяженности реки Полонка.

Псковское агентство информации уточняет, что 11-летняя Маргарита Антипова пропала 1 января 2024 года в деревне Полоное. 3 января в реке Полонка была обнаружена верхняя одежда пропавшей.