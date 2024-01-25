Студенты выбрали лучших работодателей в России

В тройку наиболее привлекательных мест работы с точки зрения студентов вузов вошли «Яндекс», VK, «Тинькофф». Это следует из результатов рейтинга работодателей, который составляет консалтинговая компания FutureToday, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в этом году разрыв между компаниями-лидерами сократился. Это, по мнению экспертов, произошло в том числе за счет прироста предпочтений в отношении VK и «Тинькофф». «С учетом усложняющейся ситуации на рынке труда компаниям приходится вкладывать все больше ресурсов, чтобы оставаться привлекательными», — заявили авторы исследования.

Стартовая зарплата, которую хотели бы получать будущие выпускники, за год выросла в пределах инфляции (на 6%) и составила 82 тыс. рублей в месяц. При этом лучшими работодателями, по их мнению, являются IT-компании, крупные банки и промышленные компании. В топ-10, помимо «Яндекса», VK и «Тинькофф», также вошли «Сбер», «Газпром», Ozon, «Газпромнефть», «Авито», 2ГИС и Huawei. Последние три компании впервые попали в рейтинг, который формируется на основе опроса студентов выпускного и предвыпускного курсов ведущих вузов.

«Коммерсантъ» отмечает, что поскольку доля работающих «предвыпускных» студентов за год выросла с 53% до 61%, можно предположить, что работодатели стали активнее работать с этой категорией соискателей, пытаясь за счет нее компенсировать сложности в найме более опытных работников. Схожий тренд демонстрируют и цифры Росстата: по итогам второго квартала 2023 года молодежная безработица в стране сократилась с 10,3% в 2020 году до 6,3%.