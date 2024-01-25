ЦИК утвердила форму бюллетеня на президентских выборах
ЦИК утвердила форму бюллетеня для голосования на выборах президента РФ. Бланк будет иметь несколько степеней защиты, сообщает телеканал «Известия». На каждый бюллетень наклеят специальный знак (марку) в верхнем углу. Фамилии кандидатов разместят в алфавитном порядке. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке, а по решению избиркомов субъектов могут также печататься на языках республик.
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