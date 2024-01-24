В Красноярском крае 160 сирот получили в январе жилищные сертификаты
В Красноярском крае с начала января 2024 года выдали 160 сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
По словам и.о. главы ведомства Михаила Рабушко, всего на выдачу сертификатов в этом году предусмотрен 1 млрд рублей. В январе было выдано 160 сертификатов на сумму 500 млн рублей.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, сертификат действует семь месяцев со дня выдачи. Средства можно направить на покупку жилья на вторичном рынке на территории региона. Размер выплаты в I квартале 2024 года составляет 3,211 млн рублей.
С 2021 года жилищные сертификаты получили 965 детей-сирот на общую сумму более 2,7 млрд рублей.