Незаконную свалку в Нерчинске в Забайкалье рекультивируют к октябрю
В городе Нерчинск в Забайкальском крае к октябрю 2024 года намерены завершить рекультивацию несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
Речь идет о самой большой свалке в городе Нерчинске. Ее площадь составляет 68,4 га. Работы по рекультивации объекта начались в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
В том же году были рекультивированы две незаконные свалки в городе Борзя. Их общая площадь достигала 17 га, пишет ИА ChitaMedia.
По словам начальника отдела по обращению с ТКО минприроды Тамары Микаелян, остальные исторические свалки в Забайкалье будут ликвидированы в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка». Власти уже работают в этом направлении с Росприроднадзором.