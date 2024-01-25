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В России предлагают увеличить подготовку специалистов по гибридным войнам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России предлагают увеличить подготовку специалистов по гибридным и информационным войнам. С такой просьбой к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обратились глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

«В настоящий момент США и страны Европейского союза ведут активную информационную войну против РФ. С помощью информационно-коммуникационных технологий вышеуказанные страны стремятся разделить и поляризовать российское общество для последующей дестабилизации и уничтожения нашего государства», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Депутаты сообщают, что только в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года американцами и европейцами было потрачено свыше $ 1,1 млрд на информационную кампанию против России.

«Создание и укрепление эффективной архитектуры безопасности России в информационном пространстве является ключевой стратегической задачей, однако на сегодняшний день в нашей стране действует только одна программа подготовки специалистов по ведению информационных и гибридных войн. Действует она на базе МГУ им. М.В. Ломоносова», — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.

По его словам, эта программа является стратегически важной для укрепления информационной безопасности российского общества, однако она предусматривает подготовку всего 20 специалистов в год.

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Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова считает, что тема кибербезопасности сегодня актуальна как никогда.

«С начала СВО постоянно совершаются DDoS-атаки на сайты госучреждений, российских банков и национальных СМИ. В даркнете размещаются «заказы» терактов, а в контролируемых Западом соцсетях идут бесконечные потоки лживой контекстной рекламы, запускаются пропагандистские мемы и тик-токи. С бешеной скоростью создаются и распространяются различные фейки», — пояснила она.

В связи с этим, считают депутаты, необходимо создание в вузах новых программ подготовки специалистов по ведению и противодействию информационным и гибридным войнам, информацию об этом они предлагают министерству представить в Госдуму.

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