Строительство круглогодичной ледовой арены началось в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская область) на территории Амурского государственного университета началось строительство круглогодичной ледовой арены. Об этом сообщает региональное правительство.
По словам министра строительства и архитектуры региона Николая Сибирякова, сейчас подрядчик занимается поставкой стройматериалов и конструкций, уже выполнена поставка оборудования холодоснабжения, устройство свайного поля.
Площадь нового катка составит 4,3 тыс. кв. м, пишет Амурская служба новостей. Также проект предусматривает возведение трибуны на 300 мест, обустройство шести раздевалок, судейской, тренерских, кабинета врача и радиорубки.
Площадка получила название «Гагарин Арена». Она будет доступна не только студентам, но и учащимся спортивно-юношеской школы и всем желающим, уточняет ИА AmurMedia.
Ректор АмГУ Андрей Плутенко отмечает, что на сегодняшний день из более чем 500 вузов в стране собственные ледовые арены имеют лишь два университета (за исключением спортивных вузов). Первый камень был заложен еще в сентябре 2020 года.