Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Банда «ЗИГ ЗАГ»» 16+

Режиссер: Виталий Воробьев. В ролях: Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец

В основу сериала легла реальная история банды «ЗИГ ЗАГ», орудовавшей в осажденном фашистами Ленинграде во время Великой Отечественной войны. События разворачиваются зимой 1941 года. Город умирает от голода. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Тем временем в Ленинграде появляется банда «ЗИГ ЗАГ», терроризирующая город. В ее названии заложена аббревиатура — «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». Одна из главных целей бандитов — подрыв продовольственного снабжения осажденного города путем изготовления поддельных талонов и карточек, а также других диверсий по заданиям абвера.

28 января, с 12:45, РЕН ТВ

«Мастер и Маргарита» 18+

Фото: АМЕДИА

Режиссер: Михаил Локшин. В ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считаные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

С 25 января в прокате

«Иные» 16+

Фото: Лунапарк

Режиссер: Владимир Ракша. В ролях: Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова и Кирилл Нагиев

Премьера сериала по одноименной книге Александры Яковлевой. Честный и принципиальный следователь Лихолетов, несмотря на молодой возраст, уже раскрыл много дел и был на самых опасных заданиях. Он берется за расследование необычного происшествия в центре города, причиной которого стала неведомая сила. В прошлом Иван уже сталкивался с подобным делами, но никто из коллег ему не верит.

С 25 января на «Кинопоиске»

«Панические атаки» 16+

Фото: ВЕГА Фильм

Режиссер: Иван И. Твердовский. В ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Анна Нова, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва

Фильм-обладатель гран-при кинофестиваля «Зимний». По сюжету Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

С 25 января в прокате

«Очевидное невероятное» 16+

Фото: Медиаслово

Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Павел Любимцев, Александр Нестеров, Катя Кабак

Провинциальный город Великий Гусляр — единственное место на Земле, где осуществляется связь с инопланетянами. Для жителей повседневные аномалии в порядке вещей, они к ним привыкли и не обращают никакого внимания. Главный смысл жизни местных — борьба за сохранение тайн родного города от внешнего мира. Размеренная жизнь меняется с приездом нового мэра — Эдуарда Белинского. Его цель — открыть тайны Гусляра всему миру для привлечения в город туристов. Этим планам берется помешать Тимофей Молодцов — глава единственного ТСЖ Великого Гусляра, который объединяет жителей города в борьбе против нового мэра.

С 25 января на Okko

Концерты

«Концерт-Реквием» 6+

Фото: Россия 1

Кульминацией разнообразных торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, станет грандиозный по своим масштабам «Концерт-Реквием», который пройдет на самом большом стадионе города.

Пространство чаши «Газпром Арены» разделит дорога через весь стадион. Сцена станет символом Ленинграда, а дорога на разных этапах концерта — то рекой Невой, то «Дорогой жизни», то Шлиссельбургской трассой. В концерте примут участие Владимир Федосеев, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Машков, Ильдар Абдразаков, Василий Герелло, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, Юлия Пересильд, Игорь Скляр, Иван Бессонов, Павел Чинарёв, SHAMAN, артисты Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, Сводный хор Санкт-Петербургской духовной академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

27 января, 19:00, «Газпром Арена»

«Татьянин день» 6+

Фото: Дом Музыки

К празднику Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Арт-проект «ТенорА XXI века» приурочили новую концертную программу. Со сцены прозвучат песни о любви и верности, красоте и преданности. Среди них признанные хиты — «Лебединая верность» Евгения Мартынова, «Татьяна» Марка Марьяновского, «Лада» Владимира Шаинского, «Мелодия» Александры Пахмутовой, «Королева красоты» и «Песня первой любви» Арно Бабаджаняна. В составе Арт-проекта «ТенорА XXI века» — солисты престижных московских и европейских оперных театров.

27 января, 19:00, Дом музыки

«Гарри Поттер. Космическое фэнтези» 6+

Фото: Концертно-продюсерским центр Artemusicum

Популярную музыку из легендарного фильма про маленького чародея и его друзей можно будет услышать в Большом звездном зале Московского планетария. Симфоническое шоу «Гарри Поттер. Космическое фэнтези» — это знаменитый саундтрек в исполнении солистов студии камерной музыки Simple Music Ensemble, сопровождаемый сложной мультимедийной декорацией. Волшебство вселенной Хогвартса, магия живого звука и завораживающая красота космоса предоставят возможность захватывающего путешествия в новые сказочные миры.

27 января, 15:30, Московский планетарий

Мультимедиа-концерт классической музыки Школа/Škola crew 6+

Фото: Пресс-службой Концерта

Сочинения классиков XX века, сопровождаемые авторской настенной анимацией, представит команда классических музыкантов и современных художников Škola crew. Темой вечера станет дуэт фортепиано и альта, довольно редкое явление на сегодняшней концертной сцене. Музыканты Василий Данилец (альт) и Александра Стефанова (фортепиано) исполнят произведения Прокофьева, Бриттена и Стравинского, а Александра к тому же поделится интересными фактами из истории создания шедевров. Во втором отделении концерта прозвучат «Восемь пьес из балета «Ромео и Джульетта» в обработке для альта и фортепиано Вадима Борисовского (1900–1972). Запись пьес в обработке знаменитого советского альтиста, представленная музыкантами за несколько дней до концерта, была впервые осуществлена в России.

30 января, 19:00, Московский концертный зал «Зарядье», малый зал

День рождения MusicAeterna 12+

Фото: Антон Галкин

29 января Оркестру MusicAeterna, созданному Теодором Курентзисом, исполняется 19 лет. Свой день рождения музыканты отметят на сцене. Музыканты исполнят Девятую симфонию Антона Брукнера в Москве и Санкт-Петербурге. Эта симфония считается одним из важнейших произведений конца XIX века. О ней ожесточенно спорят и пишут исследования, в ней ищут архитектурные параллели и образы библейских масштабов.

29 января, 20:00, МТС Live Холл (Санкт-Петербург), 31 января, 20:00, Большой зал Московской консерватории

Юбилейный концерт Мити Фомина «Артист. 50» 12+

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Формат концерта будет далек от пафосного бенефиса, так как Митя Фомин утверждает, что не ощущает груза своих лет. Живой звук, масштабное световое оформление, современные инсталляции, новый состав музыкантов, сама музыка, оформленная в драматургию, и узнаваемый искрометный конферанс артиста, которого многие любят за невероятное чувство юмора, — такой будет атмосфера юбилейного вечера.

27 января, 20:00, Vegas City Hall

Музеи

«Музы непокоренного города» 6+

Фото: Музей Современной Истории России

Выставка расскажет о том, как с первых дней войны деятели искусства делали всё возможное для сохранения культурного наследия города на Неве. В экспозиции представлено более 350 предметов — как подлинных (фотографии, картины, плакаты, книги, афиши, дневники, карты, документы, альбомы, награды, письма с фронта, личные вещи), так и в мультимедийных форматах. Во время блокады, которая продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, музейные работники эвакуировали или прятали в безопасных местах бесценные сокровища ленинградских музеев, художники и архитекторы принимали участие в маскировке военных и промышленных объектов, а также памятников архитектуры.

С 26 января по 7 апреля, Музей современной истории России

«Война: день за днем» 6+

Фото: Музей Победы

Выставочный проект приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста. В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы, которые рассказывают о страшных событиях. В витринах представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, обувь. Гости выставки увидят нашивки — обязательный атрибут клеймения заключенного — привезенные из Германии и переданные в дар музею советской участницей антифашистского движения во время Великой Отечественной войны, корреспондентом ТАСС Галиной Хромушиной. Также представлены раритеты, найденные в гетто поселка Сураж Витебской области на месте расстрела еврейского населения.

До 26 февраля, Музей Победы

«Руанские соборы». Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» 0+

Фото: Антон Баклыков

Выставка расскажет о творческом методе Клода Моне, особенностях его живописной техники, о том, какие краски и холсты он предпочитал использовать и сколько времени требовалось на создание картин. На выставке будут представлены результаты исследования, а также показаны экспонаты, раскрывающие историю создания картин, и примеры материалов, с которыми работал художник.

Присутствие в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина сразу двух картин из одного цикла позволило провести не только комплексное технико-технологическое исследование каждой работы, но и их сравнительный анализ. В рабочую группу проекта вошли ведущие химики, технологи, реставраторы и искусствоведы. Были проведены рентгенографирование, изучение в ИК-лучах, анализ структуры и состава пигментов красочного слоя и другие технологические исследования, благодаря которым были получены новые данные о методах работы мастера.

С 30 января до 10 марта, ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Путешествие домой. Традиционное искусство России» 0+

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Новая экспозиция раскрывает удивительные стороны русского народного быта и показывает редчайшие образцы коллекции народного искусства из собрания музея, начало которой положил русский меценат Сергей Тимофеевич Морозов в конце XIX века.

Представлено более 500 предметов. Это деревянная резьба из Поволжья, элементы домового декора из Томска, расписные сани из Архангельской губернии, деревянная игрушка из Сергиева Посада и из села Богородское, Каргопольская, Романовская, Абашевская глиняная игрушка и предметы мебели XIX – начала XX века, ансамбли праздничных женских костюмов разных регионов России.

С 30 января до 31 декабря, Всероссийский музей декоративного искусства

Театры

«Посвящение» 16+

Фото: БДТ имени Г.А. Товстоногова

Режиссер: Степан Пектеев.

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на сцене Большого драматического театра пройдет концерт «Посвящение». Идея принадлежит народным артистам СССР Владимиру Спивакову и Алисе Фрейндлих. Для них тема блокады неразрывно связана с историей семьи и личными воспоминаниями о тяжелейших испытаниях. Алиса Бруновна — ребенок блокадного города, родители Владимира Теодоровича пережили блокаду и вынесли все тяготы защитников Ленинграда.

В концерте примут участие камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, сопрано Лилит Давтян, виолончелистка Полина Тхай. Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Шнитке, Рахманинова, Чайковского и Шостаковича. Дневниковые записи ленинградцев, в том числе артистов БДТ, прочитает Алиса Фрейндлих.

27 января, 19:00, БДТ имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург)

«Поэзия.doc. Мария Ватутина. Письмо поверх письма» 12+

Фото: Пресс-служба Нового Театра

Режиссер: Сергей Глазков. В ролях: Мария Ватутина, Валентин Клементьев, Дарья Дуженкова.

Мария Ватутина — «поэт высокого уровня версификации и эмоционального напряжения», как характеризуют ее издатели. Поэтические сборники Ватутиной становятся бестселлерами, каждой новой книги читатели ждут с нетерпением, творческие вечера в разных городах России проходят с аншлагами.

Это не традиционная творческая встреча с писателем, а художественное высказывание, драматическое произведение, где поэт — герой, персонаж, характер. Спектакль — откровение, в котором жизнь живого известного автора раскрыта театральным языком. Здесь соединяются документальность и актерская игра, изысканная поэзия и правдивый рассказ, «основанный на реальных событиях».

28 января, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова

Забыть Герострата 16+

Фото: Пресс-служба Театра в Хамовниках

Режиссер: Екатерина Королёва. В ролях: Максим Метельников, Сергей Тэсслер, Арсений Черепанов, Зарина Бахтиева, Кристина Грубник, Евгений Бодяков, Надежда Бодякова, Ольга Никанорова

Главный герой Герострат, несмотря на свою ничтожность, решает поставить всё на карту, чтобы его имя обрело бессмертие. Его судьба превращается в настоящий психологический триллер, где каждое решение приводит к новым последствиям.

Режиссерская концепция спектакля основана на сочетании классического и современного театра, что создает неповторимую атмосферу и вовлекает зрителя в суть происходящего. История Герострата, который готов на всё ради своей мечты.

30 января, 19:00, Театр в Хамовниках

«Не бойся быть счастливым» 12+

Фото: Пресс-служба Театра Российской Армии

Режиссер: Иван Судаков. В ролях: Александр Рожковский, Дмитрий Оболонков, Карина Балашова

В день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Экспериментальной сцене состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Театр Армии обратился к ней одним из первых в 1965 году, постановка Леонида Хейфеца считается одной из канонических.

Действие начинается в марте 1942 года, в блокадном Ленинграде, «в одной из немногих уцелевших квартир в полуразрушенном доме на Фонтанке». Любовь, возникшая во время войны, в страшное и холодное время, возможно, и помогает героям выжить.

27 января, 19:30, Театр Российской армии, Экспериментальная сцена