Скончался режиссер документального кино Юрий Сальников
Режиссер документального кино Юрий Сальников умер на 89 году жизни. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила в среду, 24 января.
«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера документального кино Юрия Петровича Сальникова», — говорится в сообщении.
Причина смерти режиссера не называется, сообщается на сайте kp.ru.
Режиссер родился в 1935 году, окончил Уральский государственный университет имени Горького и Всесоюзный государственный институт кинематографии. Работал в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения, главной редакции пропаганды ЦТ, студиях «Совинфильм», «Юность» и «ДИК».
Прощание с режиссером пройдет в субботу, 27 января, в крематории Николо-Архангельского кладбища, передает агентство городских новостей «Москва».