Вопрос доверия

В Германии назревает серьезный внутриполитический кризис. На фоне ухудшающегося экономического положения, существенных проблем с бюджетом и массовых забастовок фермеров серьезно страдает рейтинг канцлера Олафа Шольца. Доверие к правящей коалиции со стороны избирателей снижается с каждым днем. По последним опросам, более 80% населения ФРГ в той или иной степени недовольно работой канцлера. В этой ситуации глава оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц призывает главу правительства задуматься о досрочных выборах.

Всё чаще вероятность такого варианта развития событий обсуждают и в местных СМИ. А премьер-министр Баварии и по совместительству лидер баварских консерваторов (ХСС) Маркус Зедер даже нашел подходящую дату, предложив совместить день общегерманского волеизъявления с выборами в Европарламент в июне этого года.

Так действительно ли Олафу Шольцу грозит отставка и гражданам ФРГ придется отправляться на избирательные участки на год раньше запланированного срока?

В основном законе ФРГ четко зафиксирована процедура, в соответствии с которой в стране могут быть инициированы досрочные выборы. Первая опция: канцлер выносит на голосование парламента вопрос о доверии. В случае если главу правительства поддерживает меньшинство депутатов, федеральный президент назначает дату голосования, при этом ему необходимо уложиться в срок до 60 дней. И вторая опция: парламентарии сами выносят вотум недоверия канцлеру. В этом случае законодатели должны согласовать и предложить кандидатуру преемника.

Стоит сразу сказать, что досрочные выборы и вотумы недоверия — это отнюдь не политический апокалипсис для германской системы государственного управления. В современной истории страны с момента образования ФРГ в 1949 году эта процедура применялась пять раз.

В 1972-м канцлер — социал-демократ Вилли Брандт намеренно вынес вопрос о доверии, чтобы инициировать новые выборы и «разрулить» политический клинч, в который вошла предыдущая коалиция. Десятью годами позже канцлер Гельмут Шмидт (СДПГ), будучи не в силах добиться межпартийного консенсуса по ряду экономических и внешнеполитических проблем, потребовал парламентского вотума и был в итоге поддержан депутатами. Однако его правительство после этого просуществовало около полугода. В том же 1982 году посредством процедуры вынесения вотума недоверия Шмидту канцлером был назначен христианский демократ Гельмут Коль, а затем он провел и досрочные выборы, обеспечив себе 16 лет пребывания у власти. Дважды вопрос о доверии ставил на повестку дня социал-демократ Герхард Шредер. Первый раз — в 2001-м из-за споров об отправке миссии бундесвера в Афганистан, в итоге он получил одобрение парламентариев. А второй — в 2005-м из-за непопулярной социальной реформы, касающейся выплат по безработице. Тогда бундестаг проголосовал против него, а в результате досрочных выборов канцлерское кресло заняла Ангела Меркель.

Шольц сталкивается сейчас с беспрецедентным кризисом доверия. Электоральные показатели СДПГ бьют антирекорды, опросы фиксируют высокий уровень недовольства правительством, всё сложнее ему удерживать и внутриэлитный баланс.

При этом важно понимать, что вотум со стороны законодателей — это не эмоциональный жест или политическая месть. Когда запускается этот механизм, ключевым фактором должно стать наличие альтернативной стратегии выхода из кризиса у оппонентов действующего главы кабинета министров. А кроме того, необходимы хорошие рейтинги, чтобы новые выборы привели страну к формированию устойчивой партийной коалиции.

Насколько всем этим обладает Христианско-демократический союз вместе с баварской ХСС, которые и «накручивают» общественное мнение в пользу отставки Шольца, — вопрос неоднозначный. Несмотря на то что уровень поддержки консерваторов за время их нахождения в оппозиции заметно вырос (31%), пока не просматривается возможностей создания стабильных правящих альянсов с другими партиями. Рейтинг «Зеленых» сильно просел, «Свободные демократы» и вовсе балансируют на уровне проходного барьера.

При этом ясно и то, что с правой «Альтернативой для Германии», имеющей сейчас 22% потенциальных голосов, ХДС принципиально не хочет формировать коалицию. Помимо прочего, следует еще учитывать, что недавно в Германии появилась новая сила — «право-левая», или, как ее называют, «партия здравого смысла» Сары Вагенкнехт. А вскоре может возникнуть еще один игрок — партия «Союз ценностей» Ганса-Георга Маасена, по сути, представляющая собой правое крыло ХДС.

Германская политическая система — это достаточно стабильный механизм. Однако сегодня страна находится в условиях глубокого кризиса, имеющего множество измерений. Состоятся ли в ФРГ досрочные выборы — будет зависеть и от готовности политических игроков, и от дальнейшего обострения внутренней ситуации, и от внешнеполитической конъюнктуры. А самое главное — немецким политикам необходимо определиться, куда идет Германия, в чем заключаются ее подлинные национальные интересы и каково ее место в контексте тех структурных трансформаций, которые происходят в мире.

Автор — историк, политолог, кандидат исторических наук

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