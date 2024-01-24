Продажу алкоголя на один день ограничат в Саратовской области
В Саратовской области на один день ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на администрацию Саратова.
Ограничения предусмотрены региональным законодательством в День студента, 25 января. Продажа спиртного запрещена в течение суток — до 10:00 26 января. Предупреждающие объявления уже появились в алкомаркетах и продуктовых магазинах.
Закон также предусматривает ограничение продажи алкоголя в День защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября, в областной День трезвости 11 сентября, а также в дни проведения последних звонков.