Рецидивист из Саратова унес норковую шубу из открытой квартиры
Ранее судимый мужчина похитил норковую шубу из открытой квартиры в Саратове. По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во вторник, 23 января.
С заявлением в полицию обратилась 21-летняя жительница Заводского района областной столицы. По словам девушки, 18 января около 21:00 неизвестный вынес шубу из ее квартиры на улице Миллеровская. Вещь была куплена в 2023 году за 120 тыс. рублей. В момент кражи пострадавшая была дома, но забыла закрыть входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник, забрав висящую в прихожей шубу.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Похитителем оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Заводского района. Продать украденную шубу мужчина не успел, и ее изъяли. Фигуранта заключили под стражу, пишет ИА «Взгляд-инфо».