В Новосибирске задержали карманника, наворовавшего на 400 тыс. рублей

Оперативники УМВД по Новосибирску задержали подозреваемого в совершении карманных краж более чем на 400 тыс. рублей. Об этом 23 января сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

«Злоумышленник похищал мобильные телефоны из карманов верхней одежды на остановках общественного транспорта, когда граждане заходили в транспорт либо находились в салоне, и скрывался. Общая сумма ущерба составила свыше 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что «карманником» оказался 46-летний мужчина. Похищенные гаджеты он продавал, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее в этот день стало известно, что на юго-востоке Москвы злоумышленники взломали квартиру и украли оттуда кота и его лоток. Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия.