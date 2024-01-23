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Россия и Мьянма проведут бизнес-форум на полях выставки «Россия»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мероприятие состоится 27 января в Павильоне № 55 ВДНХ в рамках 4-го заседания Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Представители профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов России и Мьянмы обсудят возможности для расширения взаимного товарооборота и турпотока, презентуют новые продукты и решения для рынков обеих стран. С приветственным словом к участникам Форума обратятся сопредседатели Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству — Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо.

Кооперация стран — сквозная повестка встреч делегаций, в частности, на полях крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Российская энергетическая неделя. В рамках пленарного заседания Комиссии участники обсудят вопросы наращивания двустороннего товарооборота, реализацию проектов в области промышленности и энергетики, перспективы развития сотрудничества в сфере образования, увеличения взаимного турпотока.

«Мьянма является уникальной страной с огромным экономическим потенциалом и всяческой готовностью к его развитию правительством этой страны. В рамках встреч с мьянманской делегацией на Восточном экономическом форуме в 2022 г. Фонд РК-Инвестиции был определен как платформа по взаимодействию российского и мьянманского бизнеса. С того момента мы несколько раз посетили эту прекрасную страну и будем рады приветствовать наших мьянманских и российских коллег в январе на бизнес форуме», — отметил директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

Организаторы Форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма, Фонд Росконгресс и Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» — инвестиционная платформа Фонда Росконгресс.

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