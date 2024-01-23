Забиравшую премии подчиненных начальницу наказали условно в Приамурье

В Амурской области в Райчихинске рассмотрено дело экс-руководителя отдела местной администрации. Женщину осудили за превышение должностных полномочий. Выяснилось, что в течение почти шести лет она забирала у подчиненных часть выданных им премий.

За период с февраля 2017 года по ноябрь 2022-го осужденная незаконно получила таким способом порядка 280 тыс. рублей, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области.

Райчихинский городской суд признал женщину виновной в том, что она как должностное лицо совершала действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства.

Ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.