Подростка из Челябинской области осудили на пять лет за попытку теракта
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил молодого человека из Челябинской области к пяти годам колонии общего режима за попытку совершения теракта в отношении объекта Минобороны. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность в 2023 году. По данным ведомства, подросток, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на террористический акт в отношении объекта Минобороны РФ в регионе. На момент совершения преступления он не достиг совершеннолетнего возраста.
По факту случившегося в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).
Ранее, 22 января, сообщалось, что жителя Алтайского края задержали при попытке совершить теракт на объекте Минобороны в Барнауле. Ему предъявили обвинение, вину он признал.
По данным регионального управления ФСБ, в ноябре 2023 года мужчина по интернету связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в РФ. Во время общения он объявил о готовности совершать теракты на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.