Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Культура
Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Армия
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в направлении к городу Курахово в ДНР
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев

Сын общественного деятеля Мартина Лютера Кинга Декстер скончался в возрасте 62 лет

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 63-м году жизни скончался сын общественного деятеля и лидера движения против расового неравенства в США Мартина Лютера Кинга – младшего Декстер Скотт Кинг. Об этом сообщила газета The Guardian в понедельник, 22 января.

«Центр Кинга в Атланте, председателем которого был Декстер Кинг, сообщил, что 62-летний сын лидера движения за гражданские права умер в понедельник в своем доме в Калифорнии после борьбы с раком простаты», — сказано в публикации.

Смерть Декстера Скотта Кинга подтвердила его жена Лия Вебер Кинг, которая указала, что ее супруг скончался во сне.

Мэр Атланты Андре Диккенс подчеркнул, что покойный был преданным хранителем памяти своего отца, а также сам стал гуманистом и борцом за гражданские права.

«Однако прежде всего он был преданным семьянином», — сказал Диккенс.

Декстер Скотт Кинг получил имя в честь церкви в Алабаме, в которой его отец служил пастором. Мальчику исполнилось семь лет, когда Мартин Лютер Кинг – младший был убит Джеймсом Эрлом Рэем 4 апреля 1968 года в Мемфисе. У Декстера остались мать Коретта, брат и двое сестер.

Сообщалось, что Декстер разговаривал с Рэем после убийства и поверил словам предполагаемого преступника о непричастности к смерти его отца.

Декстер работал в Центре ненасильственных социальных изменений имени Мартина Лютера Кинга – младшего в Атланте, придерживался вегетарианства и был активистом по защите прав животных. Кроме того, он озвучил своего отца в образовательном анимационном фильме 1999 года под названием «Наш друг Мартин». Также Декстер сыграл роль Мартина Лютера Кинга – младшего в фильме 2002 года «История Розы Паркс».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024