Сын общественного деятеля Мартина Лютера Кинга Декстер скончался в возрасте 62 лет

На 63-м году жизни скончался сын общественного деятеля и лидера движения против расового неравенства в США Мартина Лютера Кинга – младшего Декстер Скотт Кинг. Об этом сообщила газета The Guardian в понедельник, 22 января.

«Центр Кинга в Атланте, председателем которого был Декстер Кинг, сообщил, что 62-летний сын лидера движения за гражданские права умер в понедельник в своем доме в Калифорнии после борьбы с раком простаты», — сказано в публикации.

Смерть Декстера Скотта Кинга подтвердила его жена Лия Вебер Кинг, которая указала, что ее супруг скончался во сне.

Мэр Атланты Андре Диккенс подчеркнул, что покойный был преданным хранителем памяти своего отца, а также сам стал гуманистом и борцом за гражданские права.

«Однако прежде всего он был преданным семьянином», — сказал Диккенс.

Декстер Скотт Кинг получил имя в честь церкви в Алабаме, в которой его отец служил пастором. Мальчику исполнилось семь лет, когда Мартин Лютер Кинг – младший был убит Джеймсом Эрлом Рэем 4 апреля 1968 года в Мемфисе. У Декстера остались мать Коретта, брат и двое сестер.

Сообщалось, что Декстер разговаривал с Рэем после убийства и поверил словам предполагаемого преступника о непричастности к смерти его отца.

Декстер работал в Центре ненасильственных социальных изменений имени Мартина Лютера Кинга – младшего в Атланте, придерживался вегетарианства и был активистом по защите прав животных. Кроме того, он озвучил своего отца в образовательном анимационном фильме 1999 года под названием «Наш друг Мартин». Также Декстер сыграл роль Мартина Лютера Кинга – младшего в фильме 2002 года «История Розы Паркс».