Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Луиджи Джиджи Рива, лучший бомбардир сборной Италии за всю ее историю, скончался в возрасте 79 лет в результате перенесенного инфаркта. Об этом 22 января сообщает агентство ANSA.
Накануне Рива почувствовал себя плохо в своем доме в Кальяри. В больнице на Сардинии медики подтвердили, что у футболиста проблемы со здоровьем сердца. Впоследствии спортсмен скончался.
За свою спортивную карьеру Рива, который получил прозвище Ромбо ди Туоно (Громовой Удар), забил 35 голов в 42 матчах за сборную Италии. Он был игроком итальянской сборной, выигравшей чемпионат Европы в 1968 году. Также бомбардир выступал на чемпионате мира 1970 года: тогда Италия заняла второе место после команды Бразилии, где играл Пеле.
Почти всю свою карьеру Рива выступал за «Кальяри», стал лучшим бомбардиром серии А, когда команда из Сардинии выиграла титул чемпиона Италии единственный раз в своей истории в 1970 году.
Итальянский бомбардир завершил спортивную карьеру в 1976 году из-за перенесенной травмы. Всего спортсмен забил за «Кальяри» 164 гола в 315 матчах и трижды становился лучшим бомбардиром Серии А.
В течение последующих лет Рива работал в штабе национальной сборной, в том числе в 2006 году, когда Италия выиграла чемпионат мира.