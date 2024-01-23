Правительство и регионы: итоги четырех лет

Одной из главных особенностей правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным стало выстраивание системы взаимодействия между исполнительной властью федерального и регионального уровней. Этот процесс соответствовал и давно сложившимся потребностям в нахождении оптимального формата кооперации между уровнями власти, и решению о создании единой системы публичной власти в стране в рамках конституционной реформы.

Заметно выросла роль Госсовета как площадки для выстраивания отношений между федеральным центром и губернаторами. Впервые глава правительства РФ по должности стал членом Госсовета. Взаимодействие было организовано при участии 18 комиссий Госсовета во главе с губернаторами, которые по профилю своей деятельности являются контрагентами правительства и его отдельных министерств. При этом губернаторы ощутили возможности для выработки идей и инициатив, которые через Госсовет могут продвигаться наверх, чтобы становиться решениями федеральной власти. Непосредственно в структуре правительства функцию диалоговой площадки стал выполнять координационный центр, призванный, в частности, обеспечивать согласованный характер работы федеральной и региональной исполнительной власти.

Еще одной новацией стало создание механизма кураторства над федеральными округами, которые закреплены на постоянной основе почти за всеми вице-премьерами. Тем самым ведущие правительственные чиновники наделены ответственностью за социально-экономическое развитие подшефных территорий. Заметно, что коммуникация между правительством и регионами значительно активизировалась. Это видно по большому количеству поездок главы правительства, его заместителей и министров по регионам, а также их встреч с губернаторами. По итогам этих мероприятий обычно принимаются конкретные решения. Так, своеобразным фирменным стилем Мишустина стало оперативное выполнение обязательств перед регионами, взятых на себя во время его визитов. Как правило, за этим следуют решения правительства о выделении средств на социальные или инфраструктурные проекты, о которых говорилось во время рабочей поездки.

Плотную взаимосвязь правительства и губернаторского корпуса обеспечивает и кадровая политика. В последние годы бывшие сотрудники правительства РФ стали губернаторами во многих регионах. Наряду с этим правительство стало ужесточать контроль над кадрами региональной исполнительной власти, требуя, чтобы региональные чиновники соответствовали определенным квалификационным требованиям.

Наряду с созданием системы взаимодействия большое внимание было уделено системе целевой поддержки регионов, где многие решения принимаются по поручениям президента России В.В. Путина. Учитывая все бюджетные ограничения, которые периодически дают о себе знать в России, задача состояла в том, чтобы не «заливать» регионы деньгами, а организовать отбор перспективных проектов, стимулировать регионы к участию в конкурсах, оборачивающихся поддержкой их победителей, отработать новые механизмы финансирования.

Одним из результатов такого подхода стало ускоренное финансирование инфраструктурных проектов в регионах, позволяющее не откладывать их запуск на долгие годы. Для этого выработан механизм предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов, которым воспользовались десятки субъектов федерации. Эти кредиты позволили запустить реализацию множества проектов, связанных главным образом с улучшением транспортной инфраструктуры. Для финансирования объектов ЖКХ постепенно начал применяться механизм инфраструктурных облигаций. Стартовало выделение регионам специальных казначейских кредитов. Этот механизм, в частности, был использован для поставок в регионы средств городского общественного транспорта.

В центре постоянного внимания правительства находится обеспечение транспортной связности России, которое выходит сейчас на новый уровень. Во-первых, улучшается транспортное сообщение между западными и восточными регионами страны. Одним из ключевых шагов на этом направлении стал запуск автомагистрали М-12 «Восток», которая пока что связала Москву и Казань, но в перспективе пересечет Урал и будет продолжаться в Сибири. Одновременно ведутся масштабные работы по модернизации и расширению пропускной способности Восточного полигона РЖД. В условиях реорганизации логистических цепочек, вызванной переменами в структуре внешнеэкономических связей страны, правительство вместе с региональными властями решает задачи по формированию соответствующей новым задачам транспортной инфраструктуры. На Дальнем Востоке это относится и к обустройству приграничной инфраструктуры, где, например, появились первые в истории автомобильные и железнодорожные мосты на границе с Китаем. Помимо этого, строятся логистические терминалы, ведется модернизация пунктов пропуска через границу. А для интересов простых граждан применяется программа субсидирования авиаперелетов между Дальним Востоком и другими регионами страны. Во-вторых, всё больше внимания уделяется перспективному транспортному коридору Север – Юг, где масштабная работа только начинается. Она еще потребует вложений в автомобильные и железные дороги, портовую инфраструктуру на Каспийском море.

Несмотря на объективные трудности, правительство расширяет финансирование строительства и ремонта автомобильных дорог, о чем свидетельствовало недавнее обновление плана дорожного строительства на 2024–2028 годы. Значительные средства вкладываются в железные дороги, а одним из главных проектов, официально подтвержденных в 2023 году, становится формирование сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), первая из которых свяжет Москву и Санкт-Петербург. Также обращает на себя внимание масштабная реконструкция аэропортов, которая затрагивает десятки объектов по всей стране, особенно за Уралом и в Арктике. На местном уровне при помощи правительства тем временем реализуется первая в своем роде программа поставок нового городского пассажирского транспорта, в том числе электротранспорта.

Важным полем для сотрудничества между правительством РФ и региональными властями стало изменение облика населенных пунктов в стране, модернизация жилищной и коммунальной инфраструктуры. На фоне завершения прежней программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья недавно была запущена новая программа. Работают стимулы для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе связанные с запуском дальневосточной, а затем и арктической ипотеки. Формирование комфортной городской среды стало одним из масштабных федеральных проектов, в рамках которого проведено благоустройство десятков тысяч дворов и общественных пространств, а также поддержаны сотни проектов, предложенных самими регионами. Параллельно для сельской местности работает государственная программа комплексного развития сельских территорий. А в целях заботы об экологии в пилотной группе российских городов с наиболее загрязненным воздухом реализуются мероприятия по улучшению их положения.

Привычная политика, предполагающая выделение особых приоритетных макрорегионов с целью обеспечения их ускоренного развития, нашла свое продолжение в новых регионах. Недавно была принята государственная программа их восстановления и развития, а до этого заработал механизм свободной экономической зоны, резидентами которой становится всё больше предприятий. В целом политика внедрения в регионах преференциальных экономических режимов выразилась в новом всплеске внимания к созданию особых экономических зон. А уже устоявшаяся политика стимулирования экономического роста на Дальнем Востоке была распространена на Арктику, обернувшись формированием Арктической зоны РФ в качестве пространства, сопряженного с различными льготами и стимулами. Немаловажную роль при этом сыграла и ставка правительства на всемерное развитие Северного морского пути. При этом в центре повышенного внимания продолжали оставаться Дальний Восток, Северный Кавказ, Крым и Калининградская область. Наряду с многочисленными решениями о расширении территорий опережающего развития на Дальнем Востоке под новые инвестиционные проекты правительство утвердило 25 мастер-планов социально-экономического развития для всех крупных и средних городов и агломераций Дальнего Востока, которые предполагают масштабные инвестиции, в том числе со стороны государства. На Северном Кавказе тем временем началось реальное оживление работы над формированием туристического кластера и более предметная работа с инвесторами через запуск Кавказского инвестфорума.

Вызовы перед правительством остаются. Среди них в свете последних событий нельзя не отметить растущую потребность в модернизации ЖКХ в регионах. Сохраняются серьезные проблемы регионального социально-экономического неравенства. Однако правительство смогло выработать эффективный формат взаимодействия с регионами, который позволяет избегать конфликтов в борьбе за ресурсы и дает возможность получать федеральные средства и инструменты поддержки для решения реально важных задач. При понятной нехватке возможностей для того, чтобы осчастливить всех, правительство сумело расставить приоритеты так, чтобы реальные результаты его работы были видны и значимы едва ли не во всех субъектах РФ.

Автор — профессор НИУ ВШЭ, доктор политических наук

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