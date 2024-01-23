В ВШЭ рассказали о развитии майнинга в России

Общий объем рыночной капитализации криптовалют и торгуемых на криптовалютных биржах токенизированных активов составил около $1,46 трлн. На наиболее крупные цифровые валюты Bitcoin и Ethereum приходится 48% и 17% соответственно. Об этом говорится в исследовании ВШЭ, основным автором которого является директор центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктуры отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Отмечается, что доля российских пользователей на различных криптобиржах варьируется в пределах от 7 до 14,5%.

Эксперты подчеркивают, что рост майнинга в РФ является устойчивым трендом, основанным на востребованности и потребительской ценности цифровых активов.

Выручка крупнейших майнинговых компаний в России за 2022 год составила 11,5 млрд рублей, говорится в исследовании.

По оценкам отраслевого сообщества и Ассоциации промышленного майнинга, мощность объектов промышленного майнинга в 2023 году в РФ составила 1,5–1,7 ГВт.

При этом в исследовании уточняется, что Министерство энергетики РФ как одну из главных проблем, вызванных развитием майнинга, указывает энергодефицит в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири – Иркутско-Черемховский район Иркутской области, в южной части Республики Бурятия и отдельных районах Забайкальского края. Уточняется, что на этих территориях одни из самых низких цен на электроэнергию в мире. Авторы исследования указали, что Минэнерго разрабатывает проект постановления правительства для решения энергетической проблемы и предлагает увеличить тарифы на услуги по передаче электрической энергии от двух до пяти раз и более для регионов с низкими тарифами — например, Иркутской области. В ведомстве считают, что это станет экономической мотивации майнеров искать иные места размещения, чтоб высвободить электрическую мощность для других потребителей.

«Однако тарифная дискриминация отдельного вида деятельности противоречит многолетней политике обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии по электрическим сетям и нарушает основы ценообразования на электрическую энергию в части установления единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей на территории субъекта РФ», — считают в ВШЭ.

Ранее, в конце августа 2022 года, крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг с предложением признать майнинг отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Идею поддержали в комитете Госдумы по финрынку.