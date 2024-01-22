Два выходных дня объявили в Севастополе из-за отсутствия водоснабжения

В Севастополе 23 и 24 января объявили выходными днями из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

За последние сутки на территории выпало большое количество снега, который начал таять. Из-за подъема уровня воды в реках и схода селевых потоков в городе резко повысился уровень мутности воды. Если обычно на 1 л воды приходится 1,5 мг взвеси, то сейчас мутность выросла до 58 мг взвеси на 1 л воды.

«При такой мутности воды резко ухудшается скорость обработки воды. Именно поэтому мы останавливаем водозаборы и проводим чистку системы», — отмечает Развожаев.

Для заполнения всей системы до 120 тыс. кубометров требуется больше 50 часов. Воду в Севастополе отключат до 9:00 23 января. Затем водоснабжение будет осуществляться до 11:00. В часть домов вода может не поступить. В дальнейшем ограничение водоснабжения продлится до 20:00 24 января. Вынужденная остановка водоснабжения необходима для накопления и санитарной очистки воды. Ожидается, что вечером 24 января вода будет подана в дома в штатном режиме.

В течение двух дней в детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы работают в обычном режиме, пишет ИА SevastopolMedia.

Развожаев подчеркнул, что схема водоснабжения в Севастополе является одной из самых сложных в стране из-за рельефа местности. В городе установлены водоводы высокого и среднего давления, а также самотечные. Из-за этого вода может доходить не до всех домов даже при наличии водоснабжения. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и создать запас воды. Водоканалу поручено проработать логистику подвоза воды к жилым домам.